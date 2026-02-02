Haberler

Çorum'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde parkta çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bir gencin bıçaklanmasıyla sonuçlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da parkta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 19 yaşındaki şahıs bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Cadde üzerindeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (19) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada A.K. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ÇORUM

