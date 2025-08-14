Çorum'da Park Halindeki Otomobil Kurşunlandı

Olay, Osmancık ilçesindeki Gemici Mahallesi'nde gerçekleşti. Park halindeki bir otomobilin kurşunlanması sonucu maddi hasar meydana geldi, can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri, araştırma başlatarak şüpheliyi kısa sürede tespit edip gözaltına aldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde park halindeki bir otomobil kurşunlandı.

Olay, Gemici Mahallesi Sultan Hamid Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ES 722 plakalı park halindeki otomobil, kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yeri incelemesinin ardından, polis ekipleri bölgede araştırma başlattı. Araştırma sonucunda olayın faili olan şüpheli kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. - ÇORUM

