Haberler

Çorum'da yaşlı adamın canice öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı adliyeye sevk edildi

Çorum'da yaşlı adamın canice öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın cesedi parçalanmış halde bulundu. Ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde cinayeti itiraf etti.

Çorum'da cesedi parçalanmış halde bulunan 76 yaşındaki şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çorum'da 6 gündür aranan ve parçalanmış cesedi dere yatağında bulunan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın ölümüyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Kaya'nın komşusu A.F.K., A.F.K.'nin ağabeyi A.K., babası Y.K. ve akrabası H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde küfür sebebiyle tartıştıkları Kaya'yı birlikte gittikleri bağ evinde tüfekle ateş ederek öldürdüğünü itiraf eden A.F.K.'nin yaşlı adamın cesedini benzin döküp yaktığını ve parçalara ayırarak dereye attığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
İstanbul'da İHA paniği! Ekipler hemen müdahale etti

İstanbul'da alarm! Denizde bulundu, ekipler hemen müdahale etti
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Korku tüneli değil satılık daire! Siz bir de istenen ücreti duyun
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı