Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'un Binevler Kavşağı'nda bir otomobil ile motokuryenin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Çorum'da otomobil ile motokuryenin çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Binevler Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında T.K. yönetimindeki otomobil ile E.S. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından her iki araçta da maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
