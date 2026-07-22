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Çorum'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde otomobil ile cipin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Çorum'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Bahar 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.B. idaresindeki 06 BTU 140 plakalı Volkswagen marka otomobil ile H.Ç. yönetimindeki 19 ADU 883 plakalı Volkswagen cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip takla atarak durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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