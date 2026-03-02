Haberler

Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan A. idaresindeki 06 EN 715 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak parkta takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi

İsrail bir ülkeye daha ölüm yağdırıyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

Bildiğinizi unutun! Bu pozisyon artık ofsayt değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

Bildiğinizi unutun! Bu pozisyon artık ofsayt değil
İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu

Yazdığı kitap, bir konuda zirveye oturdu
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu

Sınırda büyük çile! Kuyruk kilometrelerce uzadı