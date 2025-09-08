Çorum'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesine bağlı İbrahim köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 19 ACC 397 plakalı Fiat otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu konumunda bulunan H.A. yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç çekiciyle otoparka bırakıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM