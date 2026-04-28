Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1. Cadde ile 4. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 19 AAD 529 plakalı otomobil ile R.E.A. yönetimindeki motosiklet iki cadde kesişiminde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

