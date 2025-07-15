Çorum'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmancık ilçesi Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 07SH 717 plakalı otomobil ile 19 AFY 569 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM