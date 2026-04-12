Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kaza, Alaca ilçesi Kızaraca köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C. M. yönetimindeki 06 DVB 892 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlada devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı