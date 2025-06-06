Çorum'da Otomobil Akaryakıt Tankeriyle Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da Otomobil Akaryakıt Tankeriyle Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çorum'da Otomobil Akaryakıt Tankeriyle Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çorum-Kırıkkale Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden 74 yaşındaki otomobil sürücüsü, karşı şeride geçerek akaryakıt tankerine çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Karşı şeride geçen otomobil, akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 1 ölü

ÇORUM - Çorum'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek akaryakıt tankerine çarpması sonucu 74 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Çorum- Kırıkkale Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. yönetimindeki 06 JF 344 plakalı Volkswagen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ö.Y. idaresindeki 34 SG 8845 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü A.B. ise ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç, otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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