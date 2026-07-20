Çorum'da örtü yangınının sıçradığı hafif ticari araç küle döndü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan örtü yangında alevlerin sıçradığı park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sungurlu ilçesi Güvendik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada henüz belirlenemeyen bir sebeple örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, tarlada park halinde olan hafif ticari araca sıçradı. Aracın alevler arasında kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı