Haberler

Çorum'da örtü yangınının sıçradığı hafif ticari araç küle döndü

Çorum'da örtü yangınının sıçradığı hafif ticari araç küle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan örtü yangınında alevlerin sıçradığı park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan örtü yangında alevlerin sıçradığı park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sungurlu ilçesi Güvendik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada henüz belirlenemeyen bir sebeple örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, tarlada park halinde olan hafif ticari araca sıçradı. Aracın alevler arasında kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'yi kızdıracak bir yorum da Mbappe'den

Messi söylediklerini duymasın! Öyle böyle yerin dibine gömmedi
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Bodrum'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan zehir taciri turizm cennetimizde enselendi

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

Komşuda büyük felaket! Yanarak can verdiler
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi

Otomotiv dünyasını ayağa kaldıran görüntü! Gerçek neden belli oldu
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...