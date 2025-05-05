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Çorum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Çorum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Çorum'da seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletten düşen 26 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza, Kerebi Gazi 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. (26), idaresindeki motosikletle seyir halindeyken dengesini kaybetmesi neticesinde düştü. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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