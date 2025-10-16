Çorum'da Motosiklet Kazası: Bir Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde motosikletin köprüden çaya düşmesi sonucu lise öğrencisi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Osmancık-Dodurga karayolu Kumbaba köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Sait Büker yönetimindeki 19 ADV 265 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden çaya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Muhammet Sait Büker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Y.M.K. ise yaralı olarak Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Büker'in Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM