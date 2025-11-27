Haberler

Çorum'da Motosiklet Çalan 3 Çocuk Yakalandı

Güncelleme:
Çorum'da iş yerinin önünden motosiklet çalan 18 yaş altındaki 3 çocuk, polis ekiplerinin uzun süren takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Çorum'da bir iş yerinin önünden motosiklet çalan 18 yaş altındaki 3 çocuk, polis ekiplerinin uzun süreli takibiyle yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Kale Mahallesi Meram 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K., M.Y. ve P.T. isimli 18 yaş altındaki çocuklar, iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri tespit ederek takip başlattı. Kovalamaca sonucunda 3 şüpheli, Ata Caddesi üzerinde durdurularak yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan sorgulamada C.K. ve P.T.'nin kaldıkları yurttan firar ettikleri tespit edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen çocuklar hakkında işlem başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
