Mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan hamile kadın kurtarılamadı

Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde doğadan toplanan mantarlardan yiyen 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi'nde yaşayan ve 5 aylık hamile olan Rüveyda Altuntaş, doğadan toplanılan mantarlardan yedikten sonra rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından zehirlenme şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 32 yaşındaki kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Altuntaş'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
