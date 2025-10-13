Haberler

Çorum'da Kundaklama Şüphelisi Tutuklandı

Çorum'da Kundaklama Şüphelisi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Pınarçay OSB'de bir fabrikanın deposunu kundaklayan M.Ç., JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Yangında, 150 tahta palet ve 3 güneş enerji sistemi zarar gördü.

Çorum'da bir fabrikanın deposunu kundakladığı iddia edilen şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olay, 8 Ekim'de Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İş yerine ait açık depo alanında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 150 tahta palet ile 3 adet güneş enerji sistemi yandı. Olayın kundaklama olabileceği şüphesi üzerine Çorum İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki kamera kayıtlarını titizlikle inceleyerek, alınan ifadeleri ve fiziki takip sonuçlarını birleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın M.Ç. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
Deprem endişesi Burcu Kara'yı taşınmaya zorladı

Burcu Kara'dan yürek burkan veda: Umarım bir gün geri döneriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.