Çorum'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Zile yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zile yönünde seyreden A.T. idaresindeki 34 UA 7406 plakalı Volkswagen marka otomobil, savrularak takla attı. Kazada sürücü ile araçtaki F.T. ve A.T. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

