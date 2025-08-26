Çorum'da Kayıp Yaşlı Adam 10 Gün Sonra Bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde ekmek almak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adamı 10 gün sonra kayalık alandaki bir ağacın dibinde ölü bulundu.

Olay, 16 Ağustos'ta Uludere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskilip ilçesine bağlı Yerliköy'de ikamet eden ve İskilip ilçe merkezindeki kızını ziyarete gelen Eldivas Babayiğit (86), ekmek almak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine AFAD, jandarma, polis ve İskilip itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kaybolduğu gün akşam saatlerinde torununu arayan Babayiğit'in, "Kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim" demesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Telefon sinyalinin tespit edildiği bölge ve çevresinde devam eden arama çalışmalarına rağmen yaşlı adama ait bir ize rastlanamadı. 115 personel ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmalarına kadavra köpekleri ve dronlarla da destek verildi. Ekiplerin detaylı aramaları neticesinde 10 gündür aranan yaşlı adam en son görüldüğü Uludere Mahallesi bölgesinden 2 kilometre uzakta dağlık bölgede bir ağacın dibinde ölü bulundu.

Eldivas Babayiğit'in cenazesi, yapılan gerekli işlemlerin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Hiç ummadığımız bir kesimde kayalık alanda ağacın dibinde bulundu"

Arama çalışmalarının neticesinde olay yerinde açıklamalarda bulunan Yerli köy muhtarı Saadet Şen, "Yaklaşık 11 gündür kayıp olan Eldivas amcamız bugün bulundu. Köyden kızının yanına gelip kalmak için buraya gelmişti. Ekmek alacağım diye dışarı çıkmıştı. Bütün ekipler amcamızı bulmak için seferber oldu. Yaklaşık 3 kilometre yukarı alanda hiç ummadığımız bir kesimde kayalık alanda ağacın dibinde bulundu. 86 yaşında olduğu ve yaşını düşünerek buraya çıkacağını ummadığımız için bu bölgeye nasıl çıktı halen hayretler içerisindeyim" dedi.