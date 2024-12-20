Çorum'da Kaybolan Vatandaş İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde 1 gündür kendisinden haber alınamayan vatandaşı bulmak için ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, İskilip ilçesi İbik köyünde yaşayan İsmail Kandehir'den dün akşam saatlerinden itibaren haber akamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Evinde olmadığı anlaşılan Kandemir için köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kandehir'i bulmak için çalışma başlattı. - ÇORUM