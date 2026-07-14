Haberler

Çorum'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Çorum'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Mecitözü ilçesinde kaybolan 71 yaşındaki Kemal Yılmaz, AFAD ve jandarma ekiplerinin drone ile yaptığı arama sonucu kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi morga kaldırıldı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde kaybolan 71 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın yüksekten düşerek öldüğü belirlendi.

Olay, Mecitözü ilçesi Sırçalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Kemal Yılmaz'ın kayıp olduğuna dair yapılan ihbar üzerine köye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy çevresinde ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri tarafından dron ile yapılan çalışma neticesinde Kemal Yılmaz'ın kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi düştüğü alandan çıkartılarak morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

15-18 yaş arasına müebbet geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok

AK Parti noktayı koydu! Günlerdir merak edilen konu netleşti
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Çankaya Belediye Başkanı Güner adliyeye sevk edildi

Çankaya Belediye Başkanı Güner adliyeye sevk edildi
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında

125 milyon liranın izi sürüldü, en yakınındaki isim de dosyaya girdi
Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor

Reza Zarrab için kader günü