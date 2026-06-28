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Çorum'daki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü öldü

Çorum'daki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü öldü
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Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü Sefer Gökçe, hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Bayat Mahallesi Osmancık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefer Gökçe idaresindeki 06 TKN 89 plakalı otomobil ile O.U. yönetimindeki 06 YKD 13 plakalı Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Sefer Gökçe, kurtarılamadı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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