Çorum'da Kavga Sırasında Kendini Vuran Şahıs Hastaneye Kaldırıldı
Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga sırasında Adem Ö. yanlışlıkla tabancasıyla kendini vurdu. Ayağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Silahla kendini vuran şahıs yaralandı
ÇORUM - Çorum'da bir şahıs kavga sırasında silahla kendini vurdu. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Olay, Üçtutlar Mahallesi Mevral Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çıkartan Adem Ö. yanlışlıkla kendini vurdu. Ayağından yaralanan Adem Ö. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Adem Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa