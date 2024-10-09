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Çorum'da Kasten Öldürmeye Teşebbüs Eden Zanlı Yakalandı

Çorum'da Kasten Öldürmeye Teşebbüs Eden Zanlı Yakalandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan Furkan K., yakalandı. Olayda 18 yaşındaki genç vurulmuştu.

Çorum'un Alaca ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan zanlı, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak'taki Yılanlı Park'ta 18 yaşındaki Fatih H.Y. ile tartışan Furkan K. (21), tabanca ile Fatih H.Y.'yi göğüs bölgesinden 5, bacağından ise 1 kurşunla vurmuştu. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından özel bir araçla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, silahlı saldırgan ise 19 AFC 635 plakalı Fiat Tofaş marka araçla olay yerinden kaçmıştı. Suç Önleme TEM Büro ve Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olaydan sonra kullanılan araç Eskiyapar köyü yakınlarındaki bir derede terkedilmiş halde bulunmuştu. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan Furkan K., saklandığı eve düzenlenen operasyonda olay yerinden kaçmasına yardımcı olan bir şahıslarla beraber yakalandı. Şahıslarla beraber 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Furkan K., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sungurlu Cezaevi'ne teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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