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Çorum’da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Çorum’da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Çorum’da kamyonet ile ters istikamette ilerlediği iddia edilen motosiklet çarpıştı.

Çorum'da kamyonet ile ters istikamette ilerlediği iddia edilen motosiklet çarpıştı. Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Osmancık Caddesi Yeni Osmancık Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 18 ACS 319 plakalı Iveco marka kamyonet ile ters istikamette geldiği idda edilen Ahmet Altuntaş (23) yönetimindeki 19 AGC 232 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'e yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Altuntaş, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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