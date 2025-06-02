Çorum'da Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Çorum'da Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Sungurlu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet şarampole devrildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ankara-Sungurlu karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Yasin A. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki toprak alana devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kazayı ögen çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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