Çorum'da Kamyon İş Yerine Girdi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çorum'un Laçin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon bir iş yerine girdi. Kazada emekli astsubay hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, sanayi bölgesindeki bir iş yerine daldı. Kazada Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yaşayan Oktay K. olay yerinde hayatını kaybederken, Hıdır Ç. ise ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, Oktay K.'nın emekli astsubay olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM