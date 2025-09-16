Haberler

Çorum'da Kaçan Sürücüye 66 Bin TL Ceza

Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kısa süren kovalamaca sonucu yakalanarak 66 bin 780 TL para cezası aldı.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 66 bin 780 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından Ata 8. Sokak'ta gerçekleştirilen denetim sırasında, A.D. isimli şahıs, "dur" ihtarına uymayarak 66 ACV 520 plakalı otomobili ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan sürücü, Beytepe 1. Cadde'de kıskıvrak yakalandı. Sürücüye "dur" ihtarına uymaması ve çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplam 66 bin 780 TL idari para cezası kesildi. - ÇORUM

