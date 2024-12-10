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Çorum'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

Çorum'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı
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İskilip ilçesinde gerçekleşen operasyonda kaçak alkol satışı yapan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada alkol, cinsel içerikli ürün ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak alkol satışı gerçekleştirdiği tespit edilen K.K'ye yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramada, şişelere doldurulmuş bir miktar alkol, cinsel içerikli ürün, sentetik ecza maddesi ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.Gözaltına alınan şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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