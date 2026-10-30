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Çorum'da jandarma 1-26 Ekim çalışmalarında aranan 25 kişiyi yakaladı

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Çorum'da jandarma 1-26 Ekim çalışmalarında aranan 25 kişiyi yakaladı
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Çorum İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 1-26 Ekim arasındaki çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişiyle birlikte toplam 25 aranan şahısı yakaladı. Yakalananlardan cezası bulunan hükümlüler tutuklandı.

Çorum jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından 1-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 25 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlı"k suçundan 32 yıl 9 ay 15 gün, "hırsızlık" suçundan 27 yıl 1 ay ve "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu bildirildi. Ayrıca "hırsızlık" suçundan 8 yıl 5 ay 10 gün ve 6 yıl 8 ay, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıl 11 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da ekipler tarafından yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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