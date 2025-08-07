Çorum'da İş Yerinde Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Çorum'da İş Yerinde Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
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Çorum Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısında elektrik kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Çorum'da bir bir iş yerinin çatı kısmda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çorum Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde bulunan bir dükkanın çatısında, elektrik kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle yangın başladı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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