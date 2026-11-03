Çorum'da İnönü Caddesi'nde motosiklet ile moped çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Çorum'da motosiklet ile üç elektrikli mopedin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K. yönetimindeki 19 AHC 711 plakalı motosiklet ile E.Ö. idaresindeki 19 AHK 724 plakalı üç tekerlekli moped çarpıştı. Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan B.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı