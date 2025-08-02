Çorum'da Huzur Uygulamasında 103 Araçta Kural İhlali, 616 Bin TL Ceza
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı huzur uygulamasında, trafik kurallarını ihlal eden 103 araca toplam 616 bin lira idari para cezası kesildi. Uygulamada 3 bin 35 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 2 aranan şahıs yakalandı.
Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında, kural ihlali yaptığı tespit edilen 103 araca toplam 616 bin lira idari para cezası uygulandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kent merkezinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. 35 farklı noktada, 82 ekip ve 305 personelin katılımıyla düzenlenen uygulamada, 3 bin 35 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Bin 77 araçta yapılan kontrollerde, emniyet kemeri başta olmak üzere birçok trafik kuralına yönelik denetim yapıldı.
Uygulamada, trafik kurallarını ihlal eden 103 araca toplam 616 bin 675 TL idari para cezası kesildi. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 şahıs yakalanırken, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - ÇORUM