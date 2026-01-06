Çorum'da aranan 2 şahıs yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri tarafından, haklarında yakalama kararı bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde Sunguroğlu Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suça sürüklenen çocuk U.C.E. ile "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suça sürüklenen çocuk M.O, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler tutuklandı. - ÇORUM