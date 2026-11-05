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Çorum'da hareketsiz bulunan 57 yaşındaki şahsın sağlık ekiplerince öldüğü tespit edildi

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Çorum'da hareketsiz bulunan 57 yaşındaki şahsın sağlık ekiplerince öldüğü tespit edildi Haber Videosunu İzle
Çorum'da hareketsiz bulunan 57 yaşındaki şahsın sağlık ekiplerince öldüğü tespit edildi
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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde 57 yaşındaki bir şahıs sokakta hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi; polis cenazeyi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı ve inceleme başlattı.

Çorum'da 57 yaşındaki şahıs, sokakta ölü olarak bulundu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 57. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip Ergen (57) henüz belirlenemeyen bir sebeple sokakta haraketsiz halde bulundu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Necip Ergen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemelerin ardından Ergen'in cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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