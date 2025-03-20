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Çorum'da Hafif Ticari Araç ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum'da Hafif Ticari Araç ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aydıncık-Alaca karayolu Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Murat T. idaresindeki 60 TZ 561 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolun karşı istikametine geçerek Meral B. yönetimindeki 26 AFN 107 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç şarampole devrilirken, minibüs ise tarlada durabildi. Kazada minibüs sürücüsü ile Turan T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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