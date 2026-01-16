Haberler

Çorum'da evlerden ziynet eşyası çalan 4 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde evlere girerek ziynet eşyası ve para çalan 2'si kadın 4 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin daha önce de benzer hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince evlere girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen Ç.A., G.K., İ.S. ve S.D. suçüstü yakalandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ziynet eşya ile nakit para çaldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin ilçede 8 ay önce de benzer hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
