Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 23 Yaralı
Osmancık Caddesi'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çorum'da doğalgaz patlamasının yaşandığı bina dron ile havadan görüntülendi.
Osmancık Caddesi'nde bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 23 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın yaşandığı bina dron ile havadan görüntülendi. - ÇORUM