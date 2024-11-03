Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 23 Yaralı

Çorum'da doğalgaz patlamasının yaşandığı bina dron ile havadan görüntülendi.

Osmancık Caddesi'nde bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 23 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın yaşandığı bina dron ile havadan görüntülendi. - ÇORUM