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Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 16 Yaralı

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 16 Yaralı
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Çorum'da meydana gelen doğalgaz patlamasında ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi yaralandı. Olay, Osmancık Caddesi'nde bulunan bir binanın 3'üncü katında gerçekleşti. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Çorum'da meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık Caddesi'nde bulunan binanın 3'üncü katındaki bir evde, doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybeti, 16 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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