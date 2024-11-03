Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 16 Yaralı
Çorum'da meydana gelen doğalgaz patlamasında ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi yaralandı. Olay, Osmancık Caddesi'nde bulunan bir binanın 3'üncü katında gerçekleşti. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Çorum'da meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık Caddesi'nde bulunan binanın 3'üncü katındaki bir evde, doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybeti, 16 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor. - ÇORUM