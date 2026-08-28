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Alaca'da Tır Devrildi: Alevlere Teslim Oldu

Alaca'da Tır Devrildi: Alevlere Teslim Oldu
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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırda yangın çıktı. Sürücü yara almadan kurtulurken, tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Alaca ilçesine bağlı Küre köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 31 DF 790 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından tırda yangın çıktı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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