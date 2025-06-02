Çorum'da Çiçekçide Yangın Paniği

Çorum'da Çiçekçide Yangın Paniği
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Çorum'da bir çiçekçide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da çiçekçide korkutan yangın

ÇORUM - Çorum'da bir çiçekçide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Samsun-Ankara yolu bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiçek üretimi yapılan ve satılan mağazada yangın çıktı. Çiçekçiden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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