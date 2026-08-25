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Alaca'da Çekici Traktöre Çarptı: 1 Yaralı

Alaca'da Çekici Traktöre Çarptı: 1 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde çekici, aynı istikamette giden traktörün mercimek yüklü römorkuna arkadan çarptı. Kazada çekici sürücüsü yaralanırken, römorktaki mahsul yola savruldu. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi; yaralı hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çekicinin aynı istikamette giden traktörün mercimek yüklü römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesine bağlı Koçhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. (23) idaresindeki 66 ACY 624 plakalı otomobil yüklü çekici, aynı istikamette ilerleyen A.O. (56) yönetimindeki 19 AEY 427 plakalı traktörün mercimek yüklü römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici sürücüsü R.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar oluşurken traktörün römorkunda yüklü olan mahsül yola savruldu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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