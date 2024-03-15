Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Adam Eşini Vurduktan Sonra İntihar Etti

Güncelleme:

Çorum'da iki çocuk babası adam, boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olayda eş yaralanırken, adam hayatını kaybetti.

Çorum'da iki çocuk babası adam, boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

İddialara göre, Emre Kolçak (33) boşanma aşamasındaki Merve Kolçak'ı (32) konuşmak için ailesinin evinden aldı. Araçla ilerlerken Koçak çiftinin arasında çıkan tartışma üzerine Merve Kolçak hareket halindeki araçtan atladı. Kullandığı aracı durduran Emre Kolçak ise üzerinde bulunan tabanca ile ateş ederek eşini yaraladı. Daha sonra araçla olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaşan Emre Kolçak aynı tabancayla intihar ederek hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Emre Kolçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Merve Kolçak ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Olaylar Aile İçi Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Karkamış adayı Oruç Fatih Erbilici kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Karkamış belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İslahiye adayı Bekir Yücel kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep İslahiye belediye başkan adayı kim oldu? Topyay Baysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Şenkaya Belediye Başkan adayı Topyay Baysal kaç yaşında, nereli? Selami Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pazaryolu Belediye Başkan adayı Selami Özer kaç yaşında, nereli? Ünsal Sertoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pasinler Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu kaç yaşında, nereli? Yusuf Kızıltaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Palandöken Belediye Başkan adayı Yusuf Kızıltaş kaç yaşında, nereli? Aytekin Kaltar kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Oltu Belediye Başkan adayı Aytekin Kaltar kaç yaşında, nereli? Mehmet Akyüz kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Oltu Belediye Başkan adayı Mehmet Akyüz kaç yaşında, nereli? Mehmet Çil kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Narman Belediye Başkan adayı Mehmet Çil kaç yaşında, nereli? Nevzat Karasu kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Köprüköy Belediye Başkan adayı Nevzat Karasu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - İspir Belediye Başkan adayı Mustafa Dağ kaç yaşında, nereli? Bekir Sakar kimdir? CHP Gaziantep Yavuzeli Belediye Başkan Adayı Bekir Sakar kaç yaşında, nereli? Yeşim Yılmaz kimdir? Memleket Partisi Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı Yeşim Yılmaz kaç yaşında, nereli? Bilal Özdoğan kimdir? AK Parti Kayseri- Hacılar Belediye Başkan adayı Bilal Özdoğan kaç yaşında, nereli? Harun Eligüzel kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Eligüzel kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title