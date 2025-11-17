Çorum'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olay, Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.D. (24) ve H.M.A. ile cadde üzerinde karşılaştıkları kişiler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan M.E.D. ve H.M.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ÇORUM