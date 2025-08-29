Çorum'da Balya Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde balya yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde balya yüklü tırın yola devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Elicek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 63 AHU 472 plakalı tır, yola devrildi. Kazada saman balyaları yola savrulurken, araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

