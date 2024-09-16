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Çorum'da Balkonundan Düşen Genç Ağır Yaralandı

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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde hava almak için balkona çıkan 16 yaşındaki O.Ö., dengesini kaybederek 3. kattan düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da hava almak için çıktığı balkondan düşen 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Sülüklüevler 16. Sokak'ta 5 katlı bir aparmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. katında ikamet eden O.Ö. (16), hava almak için evlerinin balkonuna çıktı. Dengesini kaybeden genç, balkondan aşağıya düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Kaza

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