Asker eğlencesinde silahla vuruldu

Çorum'da bir genç, kendisi için düzenlenen asker eğlencesi sırasında tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan R.Y. için mahallede asker eğlencesi düzenlendi. Eğlence esnasında, R.Y., kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Yaralı genç arkadaşlarının yardımıyla ilk olarak Hasan Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, çok sayıda boş ve dolu tabanca kovanları tespit etti.

Polis ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

