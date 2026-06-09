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Çorum'da otomobil ile tanker çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'da otomobil ile tanker çarpıştı: 4 yaralı
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Çorum-Samsun karayolunda asfalt yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'da asfalt yüklü tanker ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun karayolu Palabıyık köyü yolu ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 06 DYL 120 plakalı asfalt yüklü tanker ile Ö.Ö.'nün kullandığı 42 AAU 22 plakalı Chevrolet marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı aileden F.Ö., A.Ö. ve D.Ö. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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