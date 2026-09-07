Çorum’da aranan 6 kişi yakalandı
Çorum’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.
Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.
Öte yandan, kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın da ekiplerin çalışmaları neticesinde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı