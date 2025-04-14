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Çorum'da Aranan 31 Kişi Yakalandı

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Çorum'da yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 31 kişi polis tarafından yakalandı. Ekipler ayrıca kayıp olan 6 kişiyi ailelerine teslim etti.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 31 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 7-14 Nisan tarihleri arasında il merkezinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 6 hırsızlık, 2 dolandırıcılık, 1 yağma ve 1 cinsel suçlarından olmak üzere 31 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 3 erkek şahıs bulunularak ailelerine teslim edildi. 1 kadın şahıs için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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